15 июля в России отмечается День гинеколога. Сможет ли женщина зачать ребёнка и как будет протекать её беременность, зависит от здоровья репродуктивных органов. Заболевания, передающиеся половым путём, гинекологи называют главной причиной патологий женского здоровья. Врачи рассказали NEWS.ru, что может помешать женщине стать мамой здорового ребёнка.

В России за последние 30 лет выросло число преждевременных родов. Если раньше их было 4% из общего числа, то сейчас — 6%. В половине случаев они происходят из-за инфекций, которыми заражена женщина. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Чаще всего это заболевания, передающиеся половым путём, и урологические поражения. По его словам, в таком случае ребёнок заражается от мамы и у него случается сепсис.

Природа пытается сохранить плод, иначе он умрёт внутриутробно. Поэтому начинаются преждевременные роды. Ведь этот процесс «заводит» ребёнок. Раньше такие дети просто не выживали, сейчас технологии позволяют выхаживать даже 500-граммовых младенцев. Владимир Серов президент Российского общества акушеров-гинекологов президент Российского общества акушеров-гинекологов

Гепатит В, хламидиоз, гонорея, пиелонефрит — эти инфекции «запускают» ранние роды чаще всего. Первые три передаются половым путём. Последняя возникает из собственной условно-патогенной микрофлоры при снижении иммунитета и сопутствующих заболеваниях мочеполовой системы.

Ребёнок, который появился у больной матери раньше срока, «останется больным всю жизнь», сообщает врач. Причём чем больше степень недоношенности, тем хуже состояние здоровья у человека в будущем.

Причиной преждевременных родов могут стать не только внутриутробные инфекции. Другие факторы риска — курение и ожирение. Если они присутствуют одновременно, вероятность раннего начала родового процесса повышается до 100%, сообщает Серов.

Все родом из «детства»

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё будучи подростками, люди часто заражаются заболеваниями, передающимися половым путём. Средний возраст сексуального дебюта сегодня в России — 14–15 лет. В глубинке вступают в интимные отношения дети и в 10–11 летнем возрасте, сообщают во Всероссийской ассоциации сексологов. Несмотря на обилие информации, большинство молодых людей не осведомлены о том, как надо предохраняться. В результате случается заражение.

Подростки, столкнувшись с инфекцией, к врачу не обращаются. Они боятся гнева родителей и стараются лечить болезнь самостоятельно, начитавшись советов в Интернете, отмечает в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. Самолечение оказывается неэффективным и заболевание переходит в хроническую форму. Симптомы «сглаживаются», и человек живёт спокойно.

Также многие половые инфекции сегодня «не имеют чётко выраженной клинической картины», сообщил врач. Хламидиоз, гонорея, трихомониаз иногда проходят почти бессимптомно. Они не вызывают дискомфорта, болей, выделений, трудностей в мочеиспускании. Такое случается из-за слабости иммунитета, который «не даёт выраженную ответную реакцию».

По этим причинам опасные инфекции могут находиться внутри человека годами, никак себя не проявляя. Вялотекущие заболевания вызывают не только ранние роды. Они являются главной причиной бесплодия у женщин, провоцируя образование спаек в органах малого таза. По словам Бориса Лордкипанидзе, в России до сих пор не принято сдавать анализы с целью профилактики. Поэтому опасные инфекции часто становятся случайной находкой.

Опасный вирус, провоцирующий рак

Выкидыш и бесплодие не единственные последствия беспорядочных контактов. Половым путём передаётся вирус папилломы человека (ВПЧ). Некоторые его штаммы провоцируют рак шейки матки. Он занимает седьмое место в числе наиболее распространённых видов онкологических заболеваний среди женщин. Правда, не у всех женщин, которые заразились ВПЧ, начнётся онкологический процесс.

В 95% процентах случаев происходит самостоятельное выведение инфекции из организма. Но у 5% всех заболевших он встраивается в структуру ДНК. В этом случае он представляет собой серьёзную опасность. Борис Лордкипанидзе акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Против ВПЧ существует прививка, однако в систему ОМС она пока не включена. Поэтому гинеколог рекомендует предоставлять вакцину в подростковом возрасте до начала половой жизни.