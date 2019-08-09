https://static.news.ru/photo/ada96b44-bbf2-11e9-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о взаимосвязи походки с общим состоянием здоровья человека.

По его словам, здоровый человек без усилий ходит быстро и ровно. При этом какие-либо отклонения свидетельствуют о наличии в организме различных заболеваний.

Так, например, темп ходьбы и количество шагов в минуту говорят о продолжительности жизни.

Если человек ходит не спеша, медленно, переваливаясь, значит, тонус мышц у него слабый, суставы не разработанные, жизненной энергии в нём меньше, — пояснил медик.

Он также подчеркнул, что походка мелкими шагами говорит о проблемах в бёдрах и коленях, либо о болезни Паркинсона. Если же человек идёт, словно подпрыгивая, то это говорит о перенапряжении икр.

На проблемы с позвоночником указывает шаркающая походка, а волочение ноги является верным признаком перенесённого инсульта. Если человек ходит на полусогнутых ногах, то стоит заподозрить у него наличие остеоартрита.

Если при ходьбе появляется так называемая перемежающаяся хромота, необходимо исключить атеросклероз, при котором у человека «забиты артерии, а мышцам не хватает кровоснабжения и кислорода», сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте». Так, боль в груди длительностью от одного часа до четырёх недель, затруднённое дыхание, одышка, ощущение нехватки воздуха, обморок (случается за час до приступа) являются главными симптомами, на которые необходимо немедленно обратить внимание и обратиться к медикам.