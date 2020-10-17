Биолог допустил появление более агрессивной версии COVID-19 через животных

https://static.news.ru/photo/1ea0c91e-1106-11eb-99e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Мутация SARS-CoV-2 до более агрессивной версии коронавируса в пределах человеческой популяции маловероятна, но изменению вируса могут поспособствовать животные, считает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдёт, — рассказал учёный URA.RU.

Он отметил, что коронавирусу необходимо значительно большее число носителей, чтобы перейти в более смертоносную форму, в то же время в России и других странах мира уже готовы вакцины от COVID-19.

Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем всё возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные, — отметил эксперт.

Он предупредил о том, что говорить о победе над COVID-19 в любом случае пока рано. Он считает, что такие заявления можно будет делать, когда число новых случаев заражения за сутки опустится ниже 1000 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, по состоянию на 17 октября суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России превысил 14,9 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 279 пациентов.