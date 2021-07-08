Азербайджанский учёный разработал вакцину от COVID-19 на основе табака

Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, проходящих испытания, вакцину на основе белка из листьев табака, которую разработал азербайджанский профессор Тарлан Мамедов. Он утверждает, что одной дозы готового препарата будет достаточно для появления устойчивого иммунитета от коронавируса, сообщил TRT на русском.

Препарат разработан вместе с турецким университетом «Акдениз» (Анталья), пишет Aztibb.az. В качестве основы для препарата используется вид табака Nicotiana Benthamiana. Его выращивают специально для медицинских целей в лабораториях. Испытания на животных уже проведены, отметил учёный.

Верим, что производимая нами вакцина будет безопасной и эффективной против всех мутаций. Теперь мы можем опробовать вакцину и на людях, — подчеркнул он.

Документы по первой фазе испытаний направлены в научный комитет по вакцинации Турции и Министерство здравоохранения страны.

Ранее учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology рассказали, что обнаруженная в Калифорнии мутация коронавирусной инфекции, получившая название «эпсилон», научилась обходить антитела.