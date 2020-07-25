В конце июля в магазинах и на рынках начинают продавать арбузы. Их сладкая и красная мякоть обладает множеством полезных свойств. Регулярное употребление арбузов способствует снижению веса, выведению из организма лишней жидкости. Тем не менее диетологи советуют не злоупотреблять сочными плодами, так как они содержат в себе много сахара и обладают сильным мочегонным эффектом. NEWS.ru узнал у экспертов, сколько можно съесть арбузов, чтобы не навредить здоровью.

Арбуз — отличный продукт для тех, кто хочет сбросить вес. Поедание красной мякоти способствует снижению аппетита, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. При употреблении арбуза происходит заполнение желудка большим объёмом жидкости, из-за чего чувство голода притупляется, уточнил эксперт.

Регулярно употребляя арбузы, можно успешно контролировать массу тела. Его мякоть помогает справиться со вспышками голода, которые иногда беспокоят худеющих людей. Правда, по мнению Тутельяна, при употреблении плодов «нужна строгая мера».

В арбузе содержится много сахара — от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу. Виктор Тутельян главный внештатный диетолог Минздрава России главный внештатный диетолог Минздрава России

Сергей Булкин/NEWS.ru

За один приём пищи рекомендуется употреблять не более 400–500 граммов арбуза, детям — 300–400 граммов. Тутельян советует лакомиться мякотью после основного употребления пищи в качестве десерта. Это полезная и низкокалорийная альтернатива тортам и пирожным.

Арбуз — весьма богатый на полезные вещества плод, он содержит бета-каротин, B5, A, B6, кремний, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор. Также в его составе находится аминокислота лизин. Она улучшает усвоение кальция и помогает сохранить эластичность сосудов.

Главное богатство арбуза — значительное содержание фолиевой кислоты. Этот витамин особенно полезен для репродуктивного здоровья женщин. Он участвует в делении клеток и регулирует всасывание и переработку белков. Именно достаточный уровень фолиевой кислоты обеспечивает здоровый цвет кожи и улучшает пищеварение.

Одно из самых удивительных свойств арбуза — способность одновременно справляться с обезвоживанием организма и снимать отёки. Как рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, при некоторых заболеваниях почек или сердца рекомендуется устраивать «арбузные» разгрузочные дни, чтобы вывести лишнюю жидкость и нормализовать обменные процессы. Насыщенная влагой мякоть хоть и уступает по эффективности аптечным мочегонными лекарствам, но безопасна для здоровья, практически не вызывает побочных реакций и осложнений.

Покупать арбузы раньше августа не лучшая идея, считает Нурия Дианова. Более ранние варианты вырастают благодаря использованию разных удобрений. Это сказывается на плодах. В мякоть и корку попадают нитраты (соли азотной кислоты) и нитриты (соли азотистой кислоты). Токсичные вещества образуются в процессе распада удобрений в почве. После употребления таких плодов может случиться отравление, предупреждает врач. Если у взрослого человека оно, скорее всего, пройдёт в легкой форме, то у ребёнка употребление такого арбуза вызовет серьёзные сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Чтобы свести к минимуму риск отравления арбузом, необходимо тщательно вымыть плод перед подачей. Ведь он часто проходит длинный путь — созревание, уборка, хранение, транспортировка, нахождение на прилавке. Эксперты советуют мыть плод в тёплой воде, используя губку и моющее средство. После этого его необходимо насухо вытереть чистым полотенцем.