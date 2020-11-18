Врач назвала главное средство по уходу за руками во время пандемии

После каждой обработки кожи рук антисептиком на ладони следует наносить эмоленты. Так называют косметические продукты, сочетающие в себе смягчающие, увлажняющие, регенерирующие компоненты. Это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла сообщила в беседе с NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова.
Подобные средства чаще всего продаются в аптеках. Обычно их используют с лечебной целью при атоническом дерматите, но в современных условиях эмоленты допустимо применять и для здоровой кожи, чтобы восстановить нарушенный антисептиком липидный, защитный барьер. Это исключит присоединение вторичной инфекции.
Особенно это актуально сейчас, когда поменялся сезон, наступили холода. Из-за низких температур и ветра кожа становится ещё более сухая и раздражённая. А антисептик её портит ещё больше.
Также губительно на кожу рук воздействует ношение резиновых перчаток, которые положено надевать находясь в общественном месте. Они создают благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибковой флоры на руках. Допустимое время пребывания в перчатках — 15–20 минут. Потом их необходимо снимать, очищать, обрабатывать кожу и менять на новые.
Ранее NEWS.ru писал, как минимизировать риск заражения коронавирусом в личном автомобиле. Для этого в первую очередь следует пускать в салон машины только членов своей семьи и не подвозить приятелей, коллег или незнакомцев, об это сообщил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.