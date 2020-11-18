Врач назвала главное средство по уходу за руками во время пандемии

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После каждой обработки кожи рук антисептиком на ладони следует наносить эмоленты. Так называют косметические продукты, сочетающие в себе смягчающие, увлажняющие, регенерирующие компоненты. Это могут быть кремы, лосьоны, мази, заменители мыла сообщила в беседе с NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова.

Подобные средства чаще всего продаются в аптеках. Обычно их используют с лечебной целью при атоническом дерматите, но в современных условиях эмоленты допустимо применять и для здоровой кожи, чтобы восстановить нарушенный антисептиком липидный, защитный барьер. Это исключит присоединение вторичной инфекции.

Особенно это актуально сейчас, когда поменялся сезон, наступили холода. Из-за низких температур и ветра кожа становится ещё более сухая и раздражённая. А антисептик её портит ещё больше. Ирина Добрецова руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики

Также губительно на кожу рук воздействует ношение резиновых перчаток, которые положено надевать находясь в общественном месте. Они создают благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибковой флоры на руках. Допустимое время пребывания в перчатках — 15–20 минут. Потом их необходимо снимать, очищать, обрабатывать кожу и менять на новые.

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