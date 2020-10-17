Антирекорды и новые локдауны: актуально о коронавирусе в России и в мире

Вторая волна коронавируса может оказаться более тяжёлой и затяжной, чем первая. И причиной тому — сразу несколько факторов. В России за сутки зафиксировали 11615 новых заражений. А это максимальный прирост с начала мая. Но есть и хорошие новости: бороться с инфекцией будет проще, чем весной. У медиков и пациентов на руках есть уже козыри. И со временем их станет ещё больше. Подробнее об этом — в видеообзоре NEWS.ru.