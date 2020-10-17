Антирекорды и новые локдауны: актуально о коронавирусе в России и в мире

Более 39 миллионов человек в мире заразились коронавирусом с начала пандемии, свыше миллиона пациентов скончались. Статистика неутешительная, особенно с учётом второй волны инфекции, которая стремительно накрывает планету. Лидеры по числу подтверждённых случаев — США, Индия и Бразилия. Наша страна на четвёртом месте. Количество заболевших растёт, власти вводят новые ограничения и готовятся к массовой вакцинации населения. Актуальные факты о ситуации с коронавирусом в России и в мире — в материале NEWS.ru.