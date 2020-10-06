Богема и силовики: наркологи назвали самые «пьющие» профессии

По данным Росстата, злоупотребление алкоголем является непосредственной причиной примерно 3% смертей в России. Ещё значительная часть связана с пьянством опосредованно. Например, большие дозы горячительных напитков часто провоцируют инсульты и инфаркты. Врачи предупреждают, что вероятность спиться выше у людей творческих профессий, особенно работающих удалённо. А вот представители рабочих профессий в последние годы стали употреблять алкоголь меньше из-за строгих ограничений на производствах.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на удалённую работу минимум 30%. Власти полагают, что это снизит вероятность распространения коронавируса. Врачи-наркологи же бьют тревогу: всплеск алкоголизма, который случился этой весной, может повториться.

Чаще других склонны к излишнему потреблению алкоголя работники, которые трудятся удалённо, такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru нарколог и психиатр Игорь Лазарев. Особенно это касается представителей творческих профессий, где обязанности сотрудников не укладываются в жёсткие рамки.

У тех, кто трудится дома, нет рядом начальника и службы безопасности, которая не пустит на порог учреждения с запахом алкоголя. Поэтому никто не заметит, даже если человек примет алкоголь с утра. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Вопреки распространённым стереотипам, представители рабочих профессий в последние годы, напротив, пьют меньше, сообщил Лазарев. Особенно это касается сотрудников, которые работают на крупных предприятиях.

Контроль на многих производствах стал очень жёсткий. При малейшем подозрении на похмелье могут даже не пустить на территорию. Это, конечно, останавливает, — сообщил Лазарев.

Представители бытовой сферы услуг (сантехники, электрики) также отказываются от алкоголя, потому что не хотят потерять заказы. Ведь конкуренция между работниками весьма высока.

Чаще других употребляют алкоголь журналисты, врачи, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, сообщил в беседе с NEWS.ru Алексей Магалиф, врач психиатр-нарколог. Эти профессии связаны с высоким уровнем стресса, считает эксперт.

Алкоголь употребляется представителями этих профессий в качестве привычного транквилизатора. То есть вещества, которое снимает нервное напряжение и уменьшает беспокойство. Хотя на самом деле этот эффект является временным. Алексей Магалиф врач психиатр-нарколог врач психиатр-нарколог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также распитие горячительных напитков популярно в творческой богеме. Это помогает быстрее наладить контакты и даже решить многие деловые вопросы, отметил Магалиф. Такая традиция была, есть и будет.

Между умеренным потреблением алкоголя и алкоголизмом существует весьма тонкая грань. Если выпить бокал за ужином с гастрономической целью — в этом нет проблемы. Если же «человек получает удовольствие и наслаждение от состояния опьянения», это тревожный знак, сообщил Магалиф. У него повышается вероятность развития алкоголизма.

Тревожным знаком является неудовлетворённость привычной дозой алкоголя. Например, раньше человеку было достаточно бутылки пива, чтобы впасть в состояние эйфории, а сейчас необходимо минимум три, предупреждает Лазарев. Это нехороший признак развивающейся зависимости, сообщил врач. Следующей ступенью могут быть неконтролируемые запои.

Определённый тип личности склонен к алкоголизму больше других, предупреждает в беседе с NEWS.ru клинический психолог и писатель Михаил Хорс. Это так называемые неврастеничные перфекционисты. Речь идёт о людях, которые «назначают себя высшими судьями», думая, что мир должен быть устроен только так, как они хотят. События из своей и чужой жизни они чётко делят на две категории: «правильно» и «неправильно». При несоответствии происходящих событий картинке в голове у них возникает боль и раздражение. Люди начинают «заливать горе», отметил Хорс.

Существует распространённое заблуждение, что алкоголь снижает стресс, на самом деле он его усиливает, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Спиртные напитки способны разбалансировать психику. После принятия алкоголя утром у человека возникает больше тревог и страхов. Именно поэтому это деструктивный путь. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

По-настоящему же нервное напряжение, по мнению психолога, снимает спорт. Он способствует выведению гормона стресса из организма. Также помогают медитация и качественный сон. Полноценный ночной отдых повышает устойчивость к психическим нагрузкам.