Академик Чучалин предсказал, когда кончится пандемия COVID-19

Академик и главный внештатный терапевт-пульмонолог российского Минздрава профессор Александр Чучалин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале июня.
Сам цикл составляет 3,5-4 месяца. У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем, — заявил Чучалин в комментарии РИА Новости.
По словам академика РАН, коронавирус SARS-CoV-2 не исчезнет, когда пандемия сойдёт на нет. Человечество сохранит его как испанский грипп и другие опасные заболевания прошлого.
Как писал NEWS.ru, 20 апреля Чучалин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России с президентом Владимиром Путиным заявил, что врачей нужно срочно научить отличать коронавирус от аллергии.