Академик Чучалин предсказал, когда кончится пандемия COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea70a966-83d4-11ea-ab95-fa163e074e61_660.jpg Александр Чучалин Фото: Ltd Foma/Global Look Press

Академик и главный внештатный терапевт-пульмонолог российского Минздрава профессор Александр Чучалин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале июня.

Сам цикл составляет 3,5-4 месяца. У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем, — заявил Чучалин в комментарии РИА Новости.

По словам академика РАН, коронавирус SARS-CoV-2 не исчезнет, когда пандемия сойдёт на нет. Человечество сохранит его как испанский грипп и другие опасные заболевания прошлого.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля Чучалин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России с президентом Владимиром Путиным заявил, что врачей нужно срочно научить отличать коронавирус от аллергии.