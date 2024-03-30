В России появится собственная PlayStation В России создают аналог PlayStation за 47 тысяч рублей

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Донской государственный технический университет (ДГТУ) приступил к созданию отечественного варианта игровой консоли PlayStation, она получит название PlaySpace, сообщают «Известия». У специалистов уже есть прототип приставки.

В данный момент у нас уже готов прототип устройства. Он представляет собой мини-ПК с собственной операционной системой, на которой можно играть в игры, — рассказал руководитель проекта, студент ДГТУ Артем Пазин.

По его словам, в основе консоли лежит процессор Intel Atom X5, она имеет 4 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной достигает 64 ГБ. Подключение к телевизору осуществляется как и у зарубежных аналогов — через кабель HDMI. Одним из основных отличий от западных приставок станет отсутствие в необходимости использования геймпада, управление можно будет осуществлять при помощи смартфона. Стоимость устройства будет составлять около 47 тысяч рублей, дата его выхода пока неизвестна.

Инновационная особенность нашей приставки заключается в том, что для управления не нужен геймпад — достаточно лишь подключить по Bluetooth смартфон, — пояснил Пазин.

Ранее эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что игровая индустрия сейчас является главным развлечением для людей в возрасте от 20 до 30 лет. По его словам, нужно отвечать на данный вызов и работать в этом направлении.