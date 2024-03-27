«Нужно принимать этот вызов»: эксперт о создании игровой приставки в России Эксперт Кузьменко назвал сильным вызовом создание в России игровой приставки

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Эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с NEWS.ru назвал хорошей инициативой поручение президента Владимира Путина о создании в России игровой приставки. По его словам, сейчас игровая индустрия — одно из главных развлечений для поколения 20–30 лет. Этот вызов нужно принимать, добавил он.

По всем отраслям экономики идет процесс импортозамещения, и в конце концов это должно коснуться и игровых приставок... Если мы сможем собрать собственную приставку, это здорово в плане технологий. Но если мы не сможем создать приставки для игр, о которых сейчас очень много разговоров, это станет новым вызовом. Нужно принимать этот вызов, — отметил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации в России производства игровых приставок и консолей, а также облака с видеоиграми. Соответствующее поручение он дал в январе на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области. Срок исполнения — до 15 июня.

В середине марта правительство России отправило на доработку законопроект, согласно которому реклама в видеоиграх будет ограничена 15 секундами, а в играх для детей будут установлены надлежащие возрастные ограничения и требования к рекламным продуктам. Уточняется, что видеоигры предлагается прерывать на рекламу не чаще одного раза в 20 минут.