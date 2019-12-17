https://static.news.ru/photo/999e7456-20e1-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Общий объём игровой индустрии в 2019 году составил $148,8 млрд. Это число не учитывает продажи самих игровых устройств, включая только игры и внутриигровые транзакции. Самой успешной в финансовом плане игровой платформой стали смартфоны — на их долю пришлось 37% от общего показателя — $54,7 млрд.

Об этом говорят данные, представленные GamesIndustry.biz. Игры для консолей заняли 30% рынка с прибылью в $45,3 млрд. Третьим по популярности игровым устройством стал ПК с 24% и $35,3 млрд.

2019 год отметился ростом цифровых продаж и снижением интереса к физическим копиям игр. Игры на материальных носителях для ПК и консолей продавались меньше на 5,5% по сравнению с 2018 годом. Цифровые продажи выросли на 10,1%, до $61 млрд.

Пятью самыми обсуждаемыми в СМИ играми стали Fortnite (97,7 тысячи статей), Death Stranding (46,7 тысячи), Apex Legends (42,4 тысячи), Call of Duty: Modern Warfare (41,8 тысячи) и Borderlands 3 (41,8 тысячи). Ещё не вышедшая Cyberpunk 2077 также привлекла значительный интерес журналистов (39 тысяч статей).

Россия в 2019 году стала четвёртой страной по количеству загрузок мобильных игр — 2,3 млрд. Лидером в этом показателе стала Индия — граждане этой страны загрузили мобильные игры 5,51 млрд раз.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские сенаторы рассчитывают до 1 февраля внести в Госдуму РФ закон о возрастной маркировке видеоигр.