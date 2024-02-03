Раскрыта концепция The Last of Us 3 Дракманн рассказал, что подготовил концепт The Last of Us 3

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нил Дракманн

Президент компании-разработчика игр Naughty Dog Нил Дракманн рассказал, что задумывается о возможном продолжении серии The Last of Us. По его словам, третья часть начинает обрастает собственным концептом, но при этом глава будет связана с первыми двумя, пишет IGN.

Он отметил, что в первой части была концепция безусловной любви, которую родитель испытывает к своему ребенку. Во второй создатели пришли к идее достижения справедливости любой ценой для тех, кого любишь. При этом Дракманн подчеркнул, что вторая часть завершается таким образом, что не нуждается в продолжении, но если третья серия все-таки выйдет, то это станет прекрасным окончанием игры.

Вот уже много лет я не могу найти эту концепцию [продолжения]. Но недавно все изменилось, и у меня нет истории, но у меня есть концепция, которая для меня такая же захватывающая, как первые две части. Это отдельная тема, но в ней есть сквозная линия всех трех серий. Так что кажется, что в этой истории, вероятно, есть еще одна глава, — сказал глава Naughty Dog.

Ранее стало известно, что релиз российской компьютерной игры «Смута» был перенесен на 4 апреля 2024 года. До этого датой выхода проекта в свет называлось 26 февраля. Разработчики также рассказали о том, что незадолго до выхода игры у геймеров появится возможность бесплатно ознакомиться с одной из локаций.