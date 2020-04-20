Бренд одежды выпустил куртку в стиле Death Stranding за $1900

Немецкий бренд одежды ACRONYM представил официальную куртку в стиле Death Stranding. Цена модели J1A-GTKP составила $1900.
Куртка включает специальную дышащую ткань, многофункциональный воротник и «гравитационные» карманы на магнитах. Дизайнеры также добавили ярко-жёлтый карман, отсылающий к Bridge Baby (колба с ребёнком) из игры.
Вскоре после анонса первую партию курток в стиле Death Stranding моментально раскупили.
Ранее NEWS.ru рассказал, что японский разработчик Хидео Кодзима в ходе интервью с организаторами BAFTA Games Awards 2020 поделился планами на будущее. Гейм-дизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».
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