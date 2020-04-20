Бренд одежды выпустил куртку в стиле Death Stranding за $1900

https://static.news.ru/photo/ed5b147a-82f0-11ea-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/DeathStranding_

Немецкий бренд одежды ACRONYM представил официальную куртку в стиле Death Stranding. Цена модели J1A-GTKP составила $1900.

Куртка включает специальную дышащую ткань, многофункциональный воротник и «гравитационные» карманы на магнитах. Дизайнеры также добавили ярко-жёлтый карман, отсылающий к Bridge Baby (колба с ребёнком) из игры.

Вскоре после анонса первую партию курток в стиле Death Stranding моментально раскупили.

Ранее NEWS.ru рассказал, что японский разработчик Хидео Кодзима в ходе интервью с организаторами BAFTA Games Awards 2020 поделился планами на будущее. Гейм-дизайнер хочет поработать над хоррором, использующим революционный метод создания ужаса, который заставит игроков «не только обмочиться, но и обделаться».