Австралийский суд оштрафовал Sony на $2,4 млн

https://static.news.ru/photo/cc96a9e6-a732-11ea-a5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: amera & Photo Imaging Show 2018 Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Федеральный суд Австралии обязал Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) выплатить штраф в размере 3,5 млн австралийских долларов ($2,4 млн).

В своем заявлении Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей заявила, что владелец платформы PS Store сделал «ложные и вводящие в заблуждение заявления на своём веб-сайте и в отношениях с австралийскими потребителями об их правах в соответствии с законом Австралии о защите прав потребителей».

Дело касалось четырёх человек, связавшихся с SIEE по поводу приобретённых игр, которые, по мнению потерпевших, работали некорректно. В компании ответили, что она не обязана возвращать средства после загрузки тайтла либо если с момента его покупки прошло более 14 дней.

Потребители могут получить ремонт, замену или возврат денег за товары, в которых основная проблема возникла у продавцов, и их нельзя просто отправить разработчику продукта... Потребители, которые покупают цифровые продукты в Интернете, имеют точно такие же права, как если бы они делали покупки в обычном магазине, — заявил председатель комиссии Род Симс.

Европейское подразделение Sony управляет Центром поддержки PlayStation, который обслуживает Австралию и другие территории. SIEE также несёт ответственность за условия обслуживания PlayStation Network, с которыми должны согласиться австралийские потребители.

Ранее NEWS.ru рассказал, как игровые компании отменяют ивенты из-за протестов в США. В их числе оказалась Sony, отложившая презентацию игр для PlayStation 5 на неопределённый срок.