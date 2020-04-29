Assassin's Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года

https://static.news.ru/photo/e46ddf08-8af4-11ea-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft представила дебютный трейлер Assassin's Creed Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла»). Ролик также раскрыл приблизительную дату выхода экшена — конец 2020 года.

Над созданием игры работает студия Ubisoft Montreal, известная поклонникам серии по «Чёрному флагу» и «Истокам». «Вальгалла» будет посвящена саге о яростном викинге по имени Эйвор, которого взрастили на легендах о битвах и воинской славе. Игроки, как и в предыдущей части, смогут выбрать пол протагониста, а также татуировки, боевой раскрас и экипировку.

По словам разработчиков, они готовят одно из самых реалистичных на данный момент приключений о викингах. Действие происходит в IX веке в «динамично меняющемся и живописно оформленном» открытом мире в антураже Англии. Игроков ждут такие новые возможности, как совершение набегов, развитие селения и укрепление влияния.

Assassin's Creed Valhalla выйдет на PC (эксклюзивно в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store), Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X.

Ранее NEWS.ru рассказал, что в рамках анонса Assassin's Creed Valhalla знаменитый художник Коуд Абдо, известный как Bosslogic, в прямом эфире нарисовал ключевой арт проекта.