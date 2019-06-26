https://static.news.ru/photo/c7676600-97f1-11e9-8ae5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: xiaomishka/twitter.com

Компания Oppo официально представила на выставке MWC Shanghai фронтальную камеру, размещённую под дисплеем.

#oppo #underdisplaycamera

Measured OPPO "will take pictures of the screen" draw the focus: No need to take pictures when almost feel the presence of the camera under the screen. pic.twitter.com/XMNSMILjG9 — Xiaomishka (@xiaomishka) 26 июня 2019 г.

По словам разработчиков, экран использует специальный прозрачный материал, который вместе с изменённой структурой пикселей помогает свету добраться до камеры. При этом качество фотографий всё же пострадало — Oppo признаёт, что решение спрятать камеру под экран неизбежно отразиться на конечном результате.

Область, расположенная над модулем, можно использовать для сенсорного управления, и в большинстве случаев объектив остаётся невидимым для глаза. Для решения таких серьёзных проблем, как помутнение и блики, производитель разработал специальные алгоритмы, и, как утверждает Oppo, качество остаётся «наравне с обычными устройствами».

Компания намерена выпустить устройство с подэкранной камерой «в ближайшем будущем».

Ранее News.ru рассказал, что MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65. Новинка изготавливается по 12-нм техпроцессу, и, как отметил производитель, её общая производительность увеличилась на 25% по сравнению с конкурирующими продуктами и на 50% по сравнению с предшественницей.