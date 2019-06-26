По словам разработчиков, экран использует специальный прозрачный материал, который вместе с изменённой структурой пикселей помогает свету добраться до камеры. При этом качество фотографий всё же пострадало — Oppo признаёт, что решение спрятать камеру под экран неизбежно отразиться на конечном результате.
Область, расположенная над модулем, можно использовать для сенсорного управления, и в большинстве случаев объектив остаётся невидимым для глаза. Для решения таких серьёзных проблем, как помутнение и блики, производитель разработал специальные алгоритмы, и, как утверждает Oppo, качество остаётся «наравне с обычными устройствами».
Компания намерена выпустить устройство с подэкранной камерой «в ближайшем будущем».
Ранее News.ru рассказал, что MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65. Новинка изготавливается по 12-нм техпроцессу, и, как отметил производитель, её общая производительность увеличилась на 25% по сравнению с конкурирующими продуктами и на 50% по сравнению с предшественницей.