https://static.news.ru/photo/8fdc6298-a3cd-11e9-bd3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок смартфонов должен преодолеть важную отметку в 2020 году. Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.

Android останется самой популярной мобильной платформой, но при этом её рост замедлится. Причиной этому послужит запуск Huawei собственной операционной системы HongMeng OS или Oak OS в текущем или следующем году.

Первоначально она станет доступна в китайском регионе, и если ситуация с США не изменится, ОС начнёт постепенно распространяться на другие зарубежные рынки, прогнозирует Strategy Analytics .

Ранее News.ru сообщил, что Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную ОС, которая должна стать возможной заменой Android.