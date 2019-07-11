Рынок смартфонов должен преодолеть важную отметку в 2020 году. Глобальные продажи устройств вырастут на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число активных аппаратов достигнет 4 млрд единиц.
Android останется самой популярной мобильной платформой, но при этом её рост замедлится. Причиной этому послужит запуск Huawei собственной операционной системы HongMeng OS или Oak OS в текущем или следующем году.
Первоначально она станет доступна в китайском регионе, и если ситуация с США не изменится, ОС начнёт постепенно распространяться на другие зарубежные рынки, прогнозирует
Ранее News.ru сообщил, что Huawei объявила о проведении конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019. В рамках мероприятия производитель может представить собственную мобильную ОС, которая должна стать возможной заменой Android.