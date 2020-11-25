Японские специалисты раскрыли себестоимость новых iPhone

https://static.news.ru/photo/c170a8b6-2f9d-11eb-9156-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO

Эксперты из Японии рассчитали, сколько должны стоить новые модели смартфонов iPhone без учёта затрат Apple на логистику и рекламу.

Самое дорогое в аппарате — OLED-матрица, она стоит $70. Цена на чипсет Apple A14 Bionic составляет около $40, флэш-памяти за $19, фотосенсоров — $5,5–7,4. Отмечается, что некоторые из комплектующих производят Samsung и Sony.

Таким образом, себестоимость топового смартфона iPhone 12 Pro — $406 (30 600 рублей), а iPhone 12 — $373 (чуть более 28 тысяч рублей). В России эти аппараты стоят $1322 и $889, то есть 79 990 за базовую модель и 99 990 за флагман, сообщает Ura.ru.

В исследовании, на которое ссылается агентство, указано, что большая часть сборки смартфонов осуществляется в Китае, несмотря на разногласия между США и КНР. Эксперты посоветовали корпорации из Купертино найти другие производственные площадки, чтобы снизить зависимость компании от Китая.

Как писал NEWS.ru, российский телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако разочаровался во флагманском смартфоне от Apple. Ведущий сообщил, что является фанатом iPhone с самой первой модели. Однако, купив новинку, он до сих пор не начал пользоваться телефоном.