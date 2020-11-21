Владимир Соловьёв разочаровался в iPhone

https://static.news.ru/photo/0ad4a8c8-2c00-11eb-8838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что неделю назад купил новый iPhone 12 Pro Max, однако разочаровался во флагманском смартфоне от Apple.

Ведущий сообщил, что является фанатом iPhone с самой первой модели. Однако, купив новинку, он до сих пор не начал пользоваться телефоном. По его словам, последние несколько лет он разочарован в этих смартфонах.

Вот что значит роль личности в истории. Стив Джобс любил эти игрушки и делал их в первую очередь для себя, — заявил журналист.

Он добавил, что для нового главы Apple Тима Кука смартфоны являются лишь товаром. Иной радости, кроме финансовых ожиданий, как считает ведущий, руководитель компании не испытывает.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По его словам, новая разработка компании Apple является «устаревшей железкой» и сулит скорый крах. По его словам, новый девайс оставляет после себя впечатление крайне несовременного устройства. В настоящее время Apple живёт только за счёт технологий и репутации основателя компании Стива Джобса, который скончался в 2011 году. Никаких новых инноваций уже давно не внедряется, считает основатель Telegram. Дуров также обратил внимание на тот факт, что в 2020 году продажи iPhone упали на 21%. Если такая картина сохранится, то за 7–10 лет доля смартфонов Apple на мировом рынке будет уже незначительной, писал NEWS.ru.