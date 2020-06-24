Японская компания Olympus уходит с рынка цифровых фотоаппаратов

https://static.news.ru/photo/d546bf1e-b631-11ea-af6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Руководство компании Olympus приняло решение продать свой бизнес по производству фотоаппаратов компании Japan Industrial Partners (JIP), которая ранее купила Sony VAIO PC.

Рынок цифровых фотоаппаратов существенно сократился из-за эволюции смартфонов. В Olympus пытались улучшить свои показатели, сосредоточившись на дорогих цифровых камерах и объективах. В компании изменили структуру затрат, реструктуризировали собственную базу, продавая технику, которая могла бы приносить доходы даже при сокращении продаж.

Несмотря на все шаги, менеджмент зафиксировал операционные убытки за три последних финансовых года, вплоть до марта 2020 года.

Как сообщает Engadget, генеральный директор компании Ясуо Такеучи в 2019 году опровергал продажу подразделения цифровых камер. Вице-президент по маркетингу и продажам Акихико Мурата заверял пользователей в том, что на компанию можно рассчитывать.

Журналисты Engadget отмечают, что неизвестно, как продажа подразделения повлияет на владельцев беззеркальных камер Olympus, таких как флагман O-MD E-M1 Mark III. Вероятно, компания Japan Industrial Partners будет продолжать производить цифровые камеры и разрабатывать новые. Сделку планируют завершить к 3 сентября 2020 года.

NEWS.ru писал, что в России стартовали розничные продажи легендарного фотоаппарата «Зенит». Камеры с объективом «Зенитар 1/35» можно приобрести за 460 тысяч рублей.