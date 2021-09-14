WSJ рассказала о «белых списках» пользователей Facebook

Компания Facebook создала специальную систему контроля, освободив известных пользователей от соблюдения части или всех правил соцсети. Их посты проверяются особой программой и не удаляются сразу даже после жалоб на содержащиеся в постах оскорбления, подстрекательство к насилию или сексуальный контент. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Как уточняет издание, контроль записей таких пользователей осуществляет специальная программа, известная как «перекрёстная проверка» или XCheck. Изначально она была задумана как мера контроля качества действий, предпринимаемых против аккаунтов знаменитостей, политиков и журналистов, однако теперь становится способом защиты общественных деятелей, чьи сообщения содержат оскорбления, подстрекательство к насилию или сексуальный контент. Проверяемые этой программой пользователи без всяких санкций публиковали посты с утверждениями о смертельности вакцины от коронавируса, о связи Хиллари Клинтон с тайной организацией педофилов и цитировали Дональда Трампа, который называл «животными» ищущих убежища в США.

По состоянию на 2020 год в соцсети было 5,8 миллиона подобных привилегированных пользователей, среди которых политики, представители шоу-бизнеса, спортсмены и популярные блогеры, а также аккаунты, которые ведутся от лица животных.

Жалобы на такие аккаунты перенаправляются в особую систему проверки, и оскорбительный контент удаляется и блокируется далеко не сразу, в отличие от случаев с обыкновенными аккаунтами. В июне Facebook сообщил наблюдательному совету, что практика «белых списков» использовалась в незначительном числе случаев и компания намерена от неё отказаться.

Ранее журналисты обвинили руководство мессенджера WhatsApp в нарушении конфиденциальности, заявив, что мессенджер регулярно расшифровывает сообщения пользователей для проверки жалоб на них. По их данным, подрядчик компании Facebook, которой принадлежит и WhatsApp, нанимает людей в возрасте от 20 до 30 лет на должность модератора контента. Они получают доступ к личным чатам пользователей, на содержание которых поступила жалоба, и после проверки могут оставить сообщение без внимания, поставить пользователя «под наблюдение» для дальнейшего изучения или же заблокировать учётную запись. Поводом для того, чтобы счесть то или другое сообщение оскорбительным, может стать в том числе неправильный перевод с другого языка.