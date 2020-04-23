«Текстовая бомба» на iOS 13 приводит к перезагрузке iPhone

https://static.news.ru/photo/896619de-860a-11ea-b76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи reddit обнаружили новый способ вызвать сбой iPhone и iPad с помощью так называемой текстовой бомбы. Уведомление о получении такого сообщения приведёт к перезагрузке устройства под управлением iOS 13 или iPadOS.

Для сбоя «текстовая бомба» должна содержать эмодзи итальянского флага и определённый символ на языке синдхи. Ошибка затрагивает все текущие версии iOS 13 и iPadOS 13, передаёт AppleInsider.

Согласно информации с reddit , опасное сообщение первоначально появилось в Telegram, но после пользователи заметили его и в Twitter. Уведомления о «текстовых бомбах» могут привести к бесконечной перезагрузке гаджета.

Apple пока не прокомментировала баг, но, скорее всего, исправит его в следующем обновлении.

Пользователи iOS не первый раз сталкиваются с «текстовой бомбой» — в 2018 году похожая ошибка была связана с символом на языке телугу.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году. Производитель будет полагаться на дизайны, которые помогли популяризировать iPhone и iPad.