«Текстовая бомба» на iOS 13 приводит к перезагрузке iPhone

Пользователи reddit обнаружили новый способ вызвать сбой iPhone и iPad с помощью так называемой текстовой бомбы. Уведомление о получении такого сообщения приведёт к перезагрузке устройства под управлением iOS 13 или iPadOS.
Для сбоя «текстовая бомба» должна содержать эмодзи итальянского флага и определённый символ на языке синдхи. Ошибка затрагивает все текущие версии iOS 13 и iPadOS 13,
Согласно информации с
Apple пока не прокомментировала баг, но, скорее всего, исправит его в следующем обновлении.
Пользователи iOS не первый раз сталкиваются с «текстовой бомбой» — в 2018 году похожая ошибка была связана с символом на языке телугу.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году. Производитель будет полагаться на дизайны, которые помогли популяризировать iPhone и iPad.
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