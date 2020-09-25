СМИ сообщили о критической ошибке в Android 11

https://static.news.ru/photo/8bee8858-ff3b-11ea-a4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Многие пользователи столкнулись с проблемами в новой версии операционной системы для смартфонов от Google.

Как сообщает 9to5Google, владельцы смартфонов, на которое пришло обновление, сообщили о проблемах с меню многозадачности. Список запущенных приложений в новом Android постоянно выдает ошибки. В частности, переключение затягивается на три секунды и более, а сам экран становится чёрным.

Отмечается что проблема не даёт работать устройству в режиме многозадачности и носит системный характер. Кроме того, даже полный сброс настроек ничего не решает.

В Google проблему со многозадачностью в Android 11 признали и пообещали исправить, но не уточнили, когда это произойдёт.

Ранее NEWS.ru писал, что в новом поколении телефонов iPhone всё-таки появится смартфон с небольшим экраном. Он получит название 12 mini. The Verge со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовал снимки упаковки чехлов для новых аппаратов Apple. На них значатся четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У первого смартфона диагональ экрана будет составлять 5,4 дюйма, у второго и третьего — 6,1, а последний получит гигантскую 6,7-дюймовую панель.