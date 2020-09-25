СМИ сообщили о критической ошибке в Android 11

Многие пользователи столкнулись с проблемами в новой версии операционной системы для смартфонов от Google.
Как
Отмечается что проблема не даёт работать устройству в режиме многозадачности и носит системный характер. Кроме того, даже полный сброс настроек ничего не решает.
В Google проблему со многозадачностью в Android 11 признали и пообещали исправить, но не уточнили, когда это произойдёт.
Ранее NEWS.ru писал, что в новом поколении телефонов iPhone всё-таки появится смартфон с небольшим экраном. Он получит название 12 mini. The Verge со ссылкой на инсайдера DuanRui опубликовал снимки упаковки чехлов для новых аппаратов Apple. На них значатся четыре модели — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. У первого смартфона диагональ экрана будет составлять 5,4 дюйма, у второго и третьего — 6,1, а последний получит гигантскую 6,7-дюймовую панель.
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