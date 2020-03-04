«Яндекс.Маркет» изучил спрос на смартфоны в начале 2020 года и выяснил, какие модели оказались наиболее популярными. Пользователи чаще всего интересовались устройствами Remdi (бренд Xiaomi), Samsung и Apple.
Первые два места заняли Redmi Note 8T (4/64 Гб) и Redmi Note 8 Pro (6/64 Гб) соответственно. Третья позиция досталась Samsung Galaxy A50 (64 Гб). Четвёртое и пятое место заняли версии iPhone 11 на 64 и 128 Гб.
Аналитики «Яндекса» учитывали данные, полученные в период с 1 января по 27 февраля 2020 года. На устройства Redmi пришлось более 30% всех переходов пользователей, на аппарат Apple — около 20%. При этом за год популярность «яблочных» устройств выросла: в 2019 году смартфонам компании (iPhone X 6 и iPhone XR) не удалось попасть в аналогичный топ-5.
Ранее NEWS.ru рассказал, что смартфоны Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).
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