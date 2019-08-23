https://static.news.ru/photo/ecc09918-c5b8-11e9-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская компания Huawei заявила, что потери от торговых санкций США окажутся меньше запланированных. Годовая выручка от смартфонов сократится на более чем $10 млрд.

По словам заместителя председателя Эрика Сюя (Eric Xu), бизнес-группа Huawei, занимающаяся в том числе смартфонами и стремящаяся развить собственную операционную систему в рамках подготовки к наихудшему сценарию с Google и Android, показывает себя гораздо лучше, чем ожидалось.

Рекламные акции и «патриотические» покупки способствовали увеличению продаж смартфонов в Китае почти на треть по сравнению с 2018 годом. Кроме того, рекордный июньский квартал также помог Huawei компенсировать спад поставок на мировом рынке.

90-дневную отсрочку, которую предоставила США, Сюй назвал «бессмысленной» для компании, поскольку её сотрудники «полностью готовы» жить и работать с санкциями, сообщает Reuters .

В июне 2019 года основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй оценил возможный ущерб от санкий США в $30 млрд.

Ранее Чжэнфэй предупредил сотрудников, что компания находится «между жизнью и смертью». Он посоветовал недостаточно загруженным работникам заняться изучением новых проектов, иначе их ждёт сокращение зарплаты и даже увольнение, писал News.ru.

