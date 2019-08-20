https://static.news.ru/photo/ab13a7ac-c3e3-11e9-b7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Основатель и генеральный директор компании Huawei Жэнь Чжэнфэй предупредил сотрудников, что компания находится «между жизнью и смертью». Он посоветовал недостаточно загруженным работникам заняться изучением новых проектов, иначе их ждёт сокращение зарплаты и даже увольнение.

Они либо формируют «группу спецназначения» для изучения новых проектов — в этом случае они могут занять руководящие должности, если у них всё получится. Или они могут найти работу на внутреннем рынке. Если им не удастся найти своё место, их зарплата будет урезаться каждые три месяца, — говорится в циркуляре, разосланном сотрудникам компании.

Как считает Чжэнфэй, приоритеты компании на сегодняшний день заключаются в «похвальных делах» работников — самых выдающихся из них руководство быстрее бы продвигало по карьерной лестнице, чтобы «вдохнуть в Huawei новую жизнь», сообщает Bloomberg .

Ранее News.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп до последнего дня откладывает решение о продлении лицензии для китайской компании Huawei. Появившиеся в СМИ сообщения о продолжении сотрудничества американский лидер опроверг.