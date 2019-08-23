Компания Samsung объявила о старте продаж в России фаблетов Galaxy Note 10 и Galaxy Note10+. Устройства доступны в четырёх цветах: аура, белый, чёрный и красный.
Смартфоны получили подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру. Линейка официально лишилась аудиоразъёма 3,5 мм, который заменил USB Type-C.
Однако пользователи получат в комплекте специальный переходник для наушников. Samsung вернула фирменный стилус S Pen с новыми функциями: встроенный динамик, акселерометр, гироскоп, а также поддержка воздушных жестов.
Ранее News.ru сообщил, что DisplayMate протестировала новинку Samsung Galaxy Note 10+. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в мире.