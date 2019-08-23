https://static.news.ru/photo/bbeadf1c-c58e-11e9-b002-fa163e074e61_660.jpg Фото: verge/twitter.com

Компания Samsung объявила о старте продаж в России фаблетов Galaxy Note 10 и Galaxy Note10+. Устройства доступны в четырёх цветах: аура, белый, чёрный и красный.

Смартфоны получили подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и дыру для фронтальной камеры, расположенную по центру. Линейка официально лишилась аудиоразъёма 3,5 мм, который заменил USB Type-C.

Однако пользователи получат в комплекте специальный переходник для наушников. Samsung вернула фирменный стилус S Pen с новыми функциями: встроенный динамик, акселерометр, гироскоп, а также поддержка воздушных жестов.

Ранее News.ru сообщил, что DisplayMate протестировала новинку Samsung Galaxy Note 10+. Экран смартфона получил наивысший балл A+ и был признан лучшим из существующих в мире.