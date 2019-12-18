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Google прекратила выдачу лицензий на новые модели телефонов Android для турецкого рынка. Устройства лишатся доступа к Google Play Store и таким сервиса компании, как Gmail и YouTube.

В Google пояснили, что решение не повлияет на вышедшие модели и приложения, которые продолжат работать и получать обновления в штатном режиме. При этом, как заявил представитель компании, в настоящее время...