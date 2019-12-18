Российская компания INOI выпускает кнопочный мобильный телефон 244Z. Аппарат без камер и доступа в Интернет рассчитан на военнослужащих.
Устройство получило ударопрочный корпус, усиленный металлическими боковыми вставками, поддержку двух сим-карт, аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, а также фонарик, расположенный на верхней грани.
Производитель также оснастил телефон FM-приёмником, MP3-плеером, 2,4-дюймовым дисплеем разрешением 320 x 240 пикселей, процессором MTK6261D и аудиоразъёмом 3,5 мм для наушников.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Министерство обороны России приняло решение вооружить бойцов российского спецназа бесшумными автоматами. Новое оружие — это усовершенствованная модель автомата «Вал».
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