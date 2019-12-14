https://static.news.ru/photo/87dc51ee-1f73-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Автомат «Вал» Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Министерство обороны России приняло решение вооружить бойцов российского спецназа бесшумными автоматами. Новое оружие — это усовершенствованная модель автомата «Вал».

Его выстрелов не слышно даже с расстояния в несколько метров. Однако пуля способна пробить насквозь любой бронежилет. Первой частью, которую укомплектуют современным оружием, станет 24-я новосибирская бригада. Автомат будут использовать в спецоперациях, пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны Африки заказали у России оружие на $14 млрд. Больше всего африканскую армию интересовали российские военные истребители, морская техника и системы ПВО.