Министерство обороны России приняло решение вооружить бойцов российского спецназа бесшумными автоматами. Новое оружие — это усовершенствованная модель автомата «Вал».
Его выстрелов не слышно даже с расстояния в несколько метров. Однако пуля способна пробить насквозь любой бронежилет. Первой частью, которую укомплектуют современным оружием, станет 24-я новосибирская бригада. Автомат будут использовать в спецоперациях,
Ранее NEWS.ru сообщал, что страны Африки заказали у России оружие на $14 млрд. Больше всего африканскую армию интересовали российские военные истребители, морская техника и системы ПВО.
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