Пользователей предупредили, какие сообщения в мессенджерах нельзя открывать Эксперт Магомедов: сообщения с незнакомых номеров со ссылками представляют опасность

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При пользовании мессенджером в деловой и личной переписке следует проявлять осторожность. В частности, не следует открывать сообщения от незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут «подсадить» в ваш смартфон вредоносную программу, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в дальнейшем с помощью подобных программ злоумышленники смогут получать чувствительную информацию о владельцах смартфонов. В связи с этим подобные ссылки следует удалять, не читая.

Также Магомедов призвал не доверять сообщениям с призывами или интригующими фразами.

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