Павла Дурова вынудила создать Telegram ФСБ

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Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров уехал из России после массовых акций протеста в 2011 году. Дело в том, что он отказался следовать указаниям сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) по блокировке сообществ в соцсети, в которых протестующие координировали свои действия.

Митинги начались после выборов в Государственную думу. И когда Дуров не подчинился ФСБ, в дверь его петербургской квартиры постучали сотрудники ОМОН. Об этом сказано в документальном фильме «Дуров», который был представлен российским режиссёром Родионом Чепелем.

Это спровоцировало целую цепочку событий, которая привела к отказу от работы с «ВКонтакте» и созданию Telegram. Что конкретно произошло во время визита силовиков к Павлу Дурову режиссёр не показывает, но говорит, что именно после него предприниматель понял, что больше не хочет жить в России и быть главой крупнейшей социальной сети в России.

В тот день он задумался о необходимости иметь безопасный канал связи со своим старшим братом Николаем, одним из основных разработчиков «ВКонтакте», создавшим весь «двигатель» социальной сети. Через три года Дуров действительно ушёл из компании, уехал из России и запустил Telegram, — пишет Russia Beyond.

Как выяснилось, сам предприниматель не принимал участия в процессе работы над документальным кино о себе, поэтому всё основывается на воспоминаниях знакомых Дурова. Чепель в середине апреля полетел в Дубай, чтобы показать фильм Дурову, чтобы «не доставлять ему неприятностей» его выпуском. Режиссёр рассказал, что предприниматель «полностью принял то, что он увидел, хотя в картине содержалось то, чего он не раскрывал о себе», писал NEWS.ru.