Павел Дуров рассмешил подписчиков, опубликовав фото в Instagram

https://static.news.ru/photo/977c7606-ac3f-11eb-99c9-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Миллиардер и создатель сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров насмешил подписчиков, опубликовав новое фото в Instagram. В соцсетях предприниматель появляется редко, и каждый его пост обсуждается очень бурно.

На этот раз Дуров опубликовал фото, где он сидит на крыше здания в Дубае с голым торсом в позе лотоса. Подпись под фото гласит:

Внешний мир — это отражение внутреннего.

Только за пару часов пост набрал более 65 тысяч лайков. Пользователи буквально захейтили миллиардера мемами и шутками. Неизвестно, что больше насмешило людей: само фото или подпись к нему, но колкости в адрес бизнесмена посыпались градом.

«Я правильно понимаю, что внутри меня — Мытищи?», «Фото с прошлого фотосета ещё? Штаны всё те же», «Он жив ещё??», «Тот момент, когда твой новый пост — это целое событие в Инста мире», «Дуров, верни Стену», пишут в комментариях люди.

Несмотря на все свои успехи, Дуров не пользуется популярностью у пользователей. Стоило ему рассказать, как правильно похудеть, как он тут же подвергся нападкам хейтеров. А после того как Дуров поделился с подписчиками секретами своей молодости, его и вовсе подняли на смех.

Как сообщалось ранее, создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров уехал из России после массовых акций протеста в 2011 году. Дело в том, что он отказался следовать указаниям сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) по блокировке сообществ в соцсети, в которых протестующие координировали свои действия.