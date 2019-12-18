https://static.news.ru/photo/c967fe26-2174-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google прекратила выдачу лицензий на новые модели телефонов Android для турецкого рынка. Устройства лишатся доступа к Google Play Store и таким сервиса компании, как Gmail и YouTube.

В Google пояснили, что решение не повлияет на вышедшие модели и приложения, которые продолжат работать и получать обновления в штатном режиме. При этом, как заявил представитель компании, в настоящее время они взаимодействуют с регулирующим органом страны для разрешения ситуации.

Google также попросила своих деловых партнёров оказать давление на министра торговли Турции и антимонопольный орган страны, чтобы те, в свою очередь, пересмотрели решение.

Мы понимаем, что это создаёт трудности для потребителей, производителей, разработчиков приложений и операторов связи в Турции, и ожидаем скорейшего прихода к договорённости, — цитирует Reuters представителя компании.

Поводом к лишению турецких устройств сервисов Google стало расследование антимонопольного органа, начатое в отношении компании в 2017 году после поступившей жалобы от «Яндекса». В ней говорилось, что у пользователей Android отсутствует возможность выбрать поисковую систему по умолчанию в браузере Chrome. После расследования в сентябре 2018 года Google оштрафовали на 93 млн лир ($17,4 млн) за нарушение закона о конкуренции, связанного с продажей мобильного программного обеспечения, и дали полгода на решение выявленных проблем.

Американская компания в августе 2019 года внесла изменения в контракты с деловыми партнёрами, однако они всё равно не устроили турецкого регулятора. В ноябре антимонопольный орган вновь наложил на Google штраф в размере 0,05% её ежедневного дохода.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google вслед за Mozilla и Opera убрала из Chrome Web Store три расширения для браузера от Avast. Решение связано с недавним скандалом со сбором данных о пользователях.