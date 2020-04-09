LG показала новый дизайн смартфона

Будущий аппарат должен получить минималистичный дизайн. Задняя камера типа Raindrop («капля дождя») включает три оптических модуля и вспышку, расположенных в левом верхнем углу и выстроенных в порядке убывания по размеру. Основной модуль выступает за пределы корпуса, в то время как остальные находятся стеклом.
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Ранее NEWS.ru рассказал, что ноутбук с двойным экраном Surface Neo не поступит в продажу в 2020 году. Microsoft перенесла релиз устройства из-за пандемии коронавируса.