Гаджеты

LG показала новый дизайн смартфона

11:05, 09 апреля 2020

LG готовится к выходу флагмана с новым направлением в дизайне. Как утверждают в компании, это «дань естественному миру» с визуальным форм-фактором, который отличается от «отраслевого тренда».

Будущий аппарат должен получить минималистичный дизайн. Задняя камера типа Raindrop («капля дождя») включает три оптических модуля и вспышку, расположенных в левом верхнем углу и выстроенных в порядке убывания по размеру. Основной модуль выступает за пределы корпуса, в то время как остальные находятся стеклом.

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.

Ранее NEWS.ru рассказал, что ноутбук с двойным экраном Surface Neo не поступит в продажу в 2020 году. Microsoft перенесла релиз устройства из-за пандемии коронавируса.

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