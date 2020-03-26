https://static.news.ru/photo/e5441652-6f6c-11ea-a453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Argus World/youtube.com

Китайская компания Huawei в рамках онлайн-презентации представила флагманскую линейку Huawei P40. Новинки по-прежнему будут использовать магазин Huawei AppGallery в качестве альтернативы Google Play.

Старшая модель, P40 Pro+, получила 6,58-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2640x1200 точек и частотой обновления 90 Гц, основную камеру с четырьмя модулями (50, 40, 8 и 8 Мп) и датчиком глубины, двойную селфи-камеру на 32 Мп с ToF-датчиком и батарею ёмкостью 4200 мАч с поддержкой скоростной проводной и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

Huawei P40 оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном разрешением 2340x1080, тройной тыльной камерой на 50 (основной модуль), 16 (сверхширокоугольный) и 8 (телефото) Мп, отсутствием датчика глубины во фронтальной камере и аккумулятором на 3800 мАч без поддержки беспроводной зарядки. P40 Pro отличается от «плюс»-версии задней камерой на 50, 40 и 12 Мп.

В качестве процессора у всех трёх новинок выступает Kirin 990 5G. P40 и P40 Pro также получили 8 Гб оперативной и 128 и 256 Гб (только средняя модель) флеш-памяти. Смартфоны также получили подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъём USB-C, защиту по стандарту IP53 от пыли и брызг и поддержку двух SIM-карт.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei вернула свыше 90% из 150 тысяч сотрудников из отпуска. Временный перерыв в работе был связан с пандемией коронавируса нового типа COVID-19.