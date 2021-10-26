ФАС возбудила дело против Apple из-за способов оплаты

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple. Американская компания запрещает разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне AppStore. Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке, говорится в сообщении ФАС.

Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store. ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, - говорится в заявлении ведомства.

По мнению регулятора, такими действиями Apple лишает клиентов возможности приобрести продукцию по более дешёвой цене.

Ранее ФАС уже выдала Apple предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Однако, та не исполнила предписания. В случае признания нарушений, американской компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

ФАС также наложила оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей на Booking.com. За злоупотребление доминирующим положением на рынке. По данным ФАС, сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.