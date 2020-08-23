Эксперт пояснил, какие настройки пользователь не должен менять в телефоне

https://static.news.ru/photo/36c64e5a-e5b0-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, какие настройки в телефоне не должен изменять пользователь самостоятельно.

Как пояснил эксперт, изменение настроек не сломает телефон, однако может вызвать сбои в устройстве и ухудшить качество его работы, сообщает ПРАЙМ.

Станислав Косарев отметил, что пользователю, в первую очередь, не стоит изменять настройки сим-карты. По его словам, изменение этих настроек может привести к проблемам со связью и с ограничением доступа в Интернет. При этом сбои в работе сети можно потом долго восстанавливать.

То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом, — привели слова эксперта в агентстве.

Также специалист посоветовал с осторожностью изменять настройки очистки телефона и родительского контроля, а также избегать выхода из аккаунтов. Если пользователь не уверен, что помнит пароль.

В целом, совет один — обращайтесь с настройками аккуратно и не меняйте никакие параметры, если точно не знаете, к чему это приведёт, — процитировали эксперта в ПРАЙМ.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, как полностью отключить отслеживание по геолокации в телефоне. Он отметил, что существует несколько способов отключить отслеживание местоположения телефона. Однако стопроцентно действует только один — нужно вытащить батарею из телефона.