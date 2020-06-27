Эксперт назвал опасности включённой геолокации на смартфоне

https://static.news.ru/photo/d7e9f2ca-b9b2-11ea-8db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: StockSnap /pixabay.com

Специалист аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко рассказал, почему важно отключать геолокацию на смартфоне.

Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе, — привели слова эксперта в агентстве «ПРАЙМ».

Он привёл в пример, когда пользователь отмечает геолокацию в социальной сети Instagram, то другие партнёры приложения также получают данные по геолокации.

Владимир Гриценко отметил, что необязательно выключать геолокацию на смартфоне полностью. Для безопасности достаточно ограничить доступ к местонахождению у того или иного приложения.

Он добавил, что если отключить геолокацию полностью, то может увеличиться запас заряда батареи смартфона. Однако в современных смартфонах уже предусмотрено экономное использование геолокации в фоновом режиме, поэтому на новых устройствах отключение геолокации не повлияет на заряд аккумулятора.

Использование геолокации очень полезно для пользователей мессенджеров — например, в WhatsApp можно поделиться своим местоположением с друзьями в реальном времени, чтобы проще «найтись» на улице. При этом стоит помнить, что если эта функция включена, то она постоянно работает в фоне, и Facebook, которому принадлежит популярный мессенджер, получает данные о вашей геолокации, — подытожил специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что прослушивать телефоны большинства россиян неинтересно. Он отметил, что в девяти из десяти случаев, когда смартфон начинает подозрительно себя вести, речь идёт, скорее всего, о банальных сбоях в работе устройства, а не о прослушке.