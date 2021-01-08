Дуров призвал пользователей перейти на Android

https://static.news.ru/photo/acf4d4e2-5384-11eb-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Владелец Telegram Павел Дуров считает целесообразным отказываться от iOS и перейти на Android. Об этом он написал в своём блоге.

По мнению Дурова, Apple препятствует свободному обмену информацией. Так он ответил своему подписчику на вопрос о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google.

Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям, — написал предприниматель в своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы.

Известно, что Дуров регулярно выступает против Apple и Google. Основатель Telegram обвинял корпорации в том, что они контролируют установку приложений на смартфоны пользователей. Он подчёркивал, что Apple и Google фактически «собирают налоги» со всего человечества.

Как писал NEWS.ru, Дуров ранее обвинил российские СМИ в искажении смысла его высказываний. По его словам, причиной ошибок является некорректная работа алгоритма Google Translate. Он призвал сотрудников СМИ работать с оригиналами текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании.