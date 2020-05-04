Apple выпустила новый Macbook Pro

https://static.news.ru/photo/21ce6870-8e26-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Компания Apple выпустила новую модель ноутбука Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.

Как отмечается на сайте Apple, новинка обладает повышенным объёмом оперативной памяти (до 32 гб) и увеличенной тактовой частотой процессора. У Масbook Pro 13 будет клавиатура типа «ножницы» Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр.

В целом новая модель по дизайну почти не отличается от Macbook с 16-дюймовым экраном. Цена Macbook Pro 13 составляет от $1200 до $1700. Согласно заявлению на сайте Apple, в России модель появится в продаже позже.

Как передавал NEWS.ru, Apple добавила в операционную систему iOS функцию, позволяющую Face ID быстрее распознать медицинскую маску, которую носит пользователь. В бета-версии iOS 13.5 система может «понять», прикрыто ли лицо пользователя, и предложить разблокировать гаджет вводом пароля сразу же. В прежней версии это занимало несколько секунд.