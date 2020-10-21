Apple может пострадать из-за использования поиска Google по умолчанию

https://static.news.ru/photo/ab18ec9e-139c-11eb-bd2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mladen Lackovic/Global Look Press

Министерство юстиции США подало иск против корпорации Google за монополизацию рынка. В этой истории, однако, может пострадать и ещё один гигант — Apple.

Как сообщает агентство Bloomberg, проблемы у «яблочной» компании могут возникнуть из-за договорённости с Google использовать на возмездной основе поисковую систему по умолчанию на своих устройствах, в том числе на смартфонах и планшетах. При покупке устройств Apple пользователи, запуская браузер Safari, неизбежно попадают на поисковую страницу Google.

По данным американского Минюста, примерно половина трафика Google, полученного за 2019 благодаря поисковым запросам, поступала именно с устройств Apple. В свою очередь, детище Стива Джобса, по мнению экспертов, получило за это от Google от $8 млрд до $12 млрд. Отмечается, что поступающие финансы Apple указывает в отчётности под статьёй «услуги».

Выплачивая Apple часть средств, получаемых от рекламодателей, Google уравняла финансовую мотивацию Apple со своей собственной и установила чрезвычайно высокую цену за дистрибуцию, — сказал представитель Минюста.

Все эти данные стали известны из результатов антимонопольного расследования, части которого публикует источник. Сообщается также, что Apple старается защитить себя в сложившейся ситуации, заявляя, что несмотря на договорённость с Google, компания не блокирует использование других поисковых систем, равно как и переходы на их сайты со своих мобильных устройств.

Ранее NEWS.ru сообщил, что американская прокуратура лишила виз 113 сотрудников «Аэрофлота». Ведомство обвиняет их в контрабанде техники Apple в Россию.