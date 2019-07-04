https://static.news.ru/photo/88c2f33a-9e89-11e9-969b-fa163e074e61_1024.jpg Иван Темников Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Экс-защитник московского «Динамо» Иван Темников рассказал корреспонденту News.ru о том, почему он покинул «бело-голубых» во время летнего трансферного окна.

— Иван, 4 июля клуб объявил, что расстаётся с вами.

— Да, хочу сказать «Динамо» большое спасибо за те годы, что я провёл в клубе. А болельщикам команды — за то, что всегда поддерживали.

— Вы расторгли контракт по соглашению сторон....

— Нет, на сайте команды написана неверная информация. Меня вызвал в клуб юрист и сказал, что я не нужен и со мной будет расторгнуто соглашение. Знал, что не вхожу в планы главного тренера Дмитрия Хохлова, но такого поведения я не ожидал. Честно выполнял свой контракт.

— Почему же не удалось вас отпустить хотя бы в аренду?

— В «Динамо», видимо, не нашли для меня подходящего варианта или не смогли договориться с другим клубом. В итоге сделали так, как им было проще — расторгли контракт без причины. Повторюсь: очень неожиданное решение.

— Есть ли варианты остаться в элите?

— Конкретных предложений нет. Скорее всего, подпишу контракт с клубом ФНЛ. Сами понимаете, комплектование клубов вот-вот закончится. Нужно поторопиться.

Ранее News.ru писал, что московское «Динамо» может расстаться с форвардом Марковым.