Экс-защитник московского «Динамо» Иван Темников рассказал корреспонденту News.ru о том, почему он покинул «бело-голубых» во время летнего трансферного окна.
— Иван, 4 июля клуб объявил, что расстаётся с вами.
— Да, хочу сказать «Динамо» большое спасибо за те годы, что я провёл в клубе. А болельщикам команды — за то, что всегда поддерживали.
— Вы расторгли контракт по соглашению сторон....
— Нет, на сайте команды написана неверная информация. Меня вызвал в клуб юрист и сказал, что я не нужен и со мной будет расторгнуто соглашение. Знал, что не вхожу в планы главного тренера Дмитрия Хохлова, но такого поведения я не ожидал. Честно выполнял свой контракт.
— Почему же не удалось вас отпустить хотя бы в аренду?
— В «Динамо», видимо, не нашли для меня подходящего варианта или не смогли договориться с другим клубом. В итоге сделали так, как им было проще — расторгли контракт без причины. Повторюсь: очень неожиданное решение.
— Есть ли варианты остаться в элите?
— Конкретных предложений нет. Скорее всего, подпишу контракт с клубом ФНЛ. Сами понимаете, комплектование клубов вот-вот закончится. Нужно поторопиться.
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