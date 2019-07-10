Представитель футбольного клуба «Динамо» Светлана Чавкина рассказала, что суд отклонил иск бывшего генерального директора «бело-голубых» Евгения Муравьёва о взыскании компенсации за досрочное расторжение контракта.
«Динамо» доказало виновные действия Муравьева, иск отклонен, — приводит слова Чавкиной Sport24.ru.
Истец требовал от клуба 2 млн 400 тыс рублей.
Кроме того, адвокат Евгения Муравьёва Вагид Искендеров добавил, что сторона будет подавать апелляционную жалобу.
Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сослан Джанаев может вернуться в состав «армейцев», писал News.ru.