Фото: dynamo.su

Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сослан Джанаев может вернуться в состав «армейцев».

Как стало известно News.ru, переговоры с вратарём ведутся на достаточно продвинутой стадии. О переходе «красно-синие» объявят в конце недели. 32-летний Джанаев является воспитанником ЦСКА. За «красно-синих» он выступал с 2005...