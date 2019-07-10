https://static.news.ru/photo/3f0ca646-a30c-11e9-9444-fa163e074e61_1024.jpg Джозеф Мэнчин Фото: Rebecca Hammel/Wikimedia Commons

Американский сенатор от штата Западная Виргиния Джозеф Мэнчин предложил отказаться от финансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике в связи с разницей в зарплате футболистов и футболисток.

Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима, — приводит слова Мэнчина ESPN.

Также он добавил, что рад, что победа женской сборной на ЧМ-2019 вызвала резонанс по этому поводу.

Представительницы США выиграли чемпионат мира по футболу в четвёртый раз.

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную по футболу с победой в финале чемпионата мира по футболу, где представительницы Штатов обыграли нидерландок со счётом 2:0, ранее писал News.ru.