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Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, руководство каталонского клуба сделало парижанам предложение в €100 млн плюс хавбек Филиппе Коутиньо. При этом в обмен могут быть включены защитник Самуэль Юмтити или полузащитник Иван Ракитич....