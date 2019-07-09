В пятницу встречей «Арсенал» — «Динамо» возьмёт старт очередной чемпионат России по футболу. Известный специалист Игорь Шалимов в эксклюзивном интервью News.ru назвал главных претендентов на золото турнира, а также заявил, что большое количество новичков не идёт командам на пользу.

— Что ждёте от нового сезона чемпионата России?

— У нас за последние два-три сезона выделилась пятерка клубов, к которым можно приставку «топ» дать. Надеюсь, что кто-то ворвётся к ним, разбавит. По прошлому году было явное разделение между первыми пятью командами, а дальше шли все остальные. Кого могут потеснить из пятёрки? «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». «Зенит» и «Локомотив» вряд ли сдвинут, они достаточно крепко стоят на своих позициях. Жду прогресса от «Арсенала», «Ахмата» и «Динамо». Оптимистично? «Бело-голубые» могли бы намного выше подняться в турнирной таблице чемпионата, но не сложилось.

— Какие команды или тренеры вам интересны?

— Тренер должен быть связан с игрой. Если у команды определённого стиля нет, то она может ничем не отличаться от других похожих коллективов. У «Локомотива» серьёзная команда, хороший подбор игроков, особенно в линии атаки. Посмотрите на Суперкубок — «Локо» атакует и забивает вчетвером. При этом тыл «железнодорожников» надёжно прикрыт. Юрий Павлович молодец и герой, тут даже спорить сложно. У игроков и их тренера должна быть психология победителя. Сёмину дано быть победителем. Он уже обошёл по титулам Романцева и Газзаева и продолжает работать.

— Кого бы сейчас отнесли к рангу главных фаворитов за чемпионство?

— Думаю, что «Зенит» и «Локомотив». На прошедшем в Австрии летнем турнире Кубок Матч! Премьер меня никто из представленных команд не впечатлил, тем более что у футболистов были достаточно лёгкие нагрузки. Команды приехали заранее — за два-три дня до старта — и должны быть в хорошем состоянии — на 75–80 процентов от идеальных физических кондиций. Дальше ты за счёт игр добираешь. Никакого оптимизма не получил. Думаю, что эти клубы не смогут подняться выше прошлогодних своих мест в турнирной таблице РПЛ. Не берем только «Ростов» в расчёт, они выступили ниже своих возможностей в премьер-лиге.

— Тяжело ли будет дебютантам РПЛ «Тамбову» и «Сочи» зацепиться за элиту?

— Вернусь к стилю команд. «Сочи» достаточно неплохо действовали в атаке, выдали приличную серию без поражений в ФНЛ. Мне кажется, что команды, которые выходят в премьер-лигу из ФНЛ, во многом допускают ошибку, меняя стиль и большое количество исполнителей. Не надо набирать пачками опытных футболистов с задачей «не вылететь». Вылетишь, как показывает прошлогодний опыт «Енисея». «Тамбов» анализировать несколько сложнее, так как там произошла смена тренера весной, надо дать клубу время найти свой стиль.

— В первом туре им предстоит проверка на прочность от «Спартака» и «Зенита»?

— Сложно что-то сказать. Конечно, важно стартовать удачно. Думаю, что у «Сочи» есть хорошие шансы не проиграть в Москве «Спартаку», а вот прогноз относительно встречи «Тамбова» с «Зенитом» не столь радужный для дебютанта РПЛ — Санкт-Петербург очки не раздаёт. Но, повторюсь, южане смогут зацепиться за ничью. Им это по силам.

— «Локомотив» с Юрием Сёминым выиграл Суперкубок. Хватит ли сил и глубины состава на то, чтобы взять Кубок России или чемпионство?

— Команда у Юрия Павловича не сильно обновилась, но это плюс. Посмотрите на состав: Миранчуки, Баринов есть. Братья будут играть всегда, это большая сила для «железнодорожников». То, как Сёмин строит игру, — атака в четыре футболиста. Это показал и прошедший Суперкубок России, большими силами москвичи не идут вперёд. Очень они сбалансированы в сторону обороны. Стабильность состава — это и есть козырь клуба. Пять-шесть новичков — это ужас для тренера, идеально — два-три. Тут вот у «Краснодара» как раз будут проблемы из-за большого количества приобретений, они рискуют остаться без своего привычного стиля. А чтобы его вернуть потребуется 12–13 туров.

— Кого бы назвали сейчас главным приобретением за время летнего межсезонья?

— Не стану никого выделять. Так как для стабильно работающих тренеров намного важнее сохранить свой состав, чтобы быть сильнее, чем в прошлом году. Возьмите Европу, Пеп Гвардиола меняет одного-двух человек и каждый год показывает результат. «Спартак» вот хочет пять-шесть новичков, но тогда вам надо сезона два, чтобы вписать их в схему. Нужна стабильность, чтобы постоянно прогрессировать. Большое количество новичков — огромная проблема для тренера, который работает с командой два-три года. В «Локомотиве» минимум изменений произошло, точечно усилились. Поэтому они и являются главными претендентами на титул чемпиона.