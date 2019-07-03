https://static.news.ru/photo/418a3ed8-9da3-11e9-9a9f-fa163e074e61_1024.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Артёму Дзюбе со стороны английских клубов.

Не слышал ни об одном конкретном на данный момент предложении. Дзюба — игрок нашей команды, нет никаких разговоров об отъезде, это точно, — цитирует Семака « Матч ТВ ».

В прошедшем сезоне Артём Дзюба стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых» и довёл количество забитых мячей в ворота соперников в составе сборной России до 20.

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки проиграла Бразилии, ранее писал News.ru.