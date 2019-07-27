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Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн рассказал о своих впечатлениях от первых тренировок со своим новым клубом.

Больше всех на тренировках меня удивил Рафинья. Я уже разговаривал с Луисом Суаресом, потому что он уругваец, а вы знаете о моей дружбе со всеми уругвайцами, — цитирует Гризманна Marca....