Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес опубликовал новую фотографию в своём Instagram-аккаунте.
36-летний бразилец поинтересовался у своих подписчиков, где он может разместить своё резюме.
Ищу работу, где мне разместить своё резюме? Кто-нибудь дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы ознакомиться с ним, — написал он.
Летом 2019-го защитник покинул французский ПСЖ.
Алвес — самый титулованный футболист в истории. За свою профессиональную карьеру он завоевал 42 трофея.
«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.