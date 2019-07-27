Фото: Ricardo Moreira/Global Look Press

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес опубликовал новую фотографию в своём Instagram-аккаунте.

36-летний бразилец поинтересовался у своих подписчиков, где он может разместить своё резюме.

Ищу работу, где мне разместить своё резюме? Кто-нибудь дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы ознакомиться с ним, — написал он.

Летом 2019-го защитник покинул французский ПСЖ.

Алвес — самый титулованный футболист в истории. За свою профессиональную карьеру он завоевал 42 трофея.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.

 

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