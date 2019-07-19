Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего тура российской премьер-лиги.

— Чего ждёте от второго тура чемпионата страны? Есть ли те матчи, за которыми вы будете пристально следить?

— Стараюсь следить за всеми играми, а пристально буду смотреть матч между «Крыльями Советов» и «Арсеналом». Там, так уж получилось, вратарскую линию представляют клиенты нашего агентства. Плюс в Самаре сильно обновили состав и неплохо стартовали, обыграв ЦСКА. Тула тоже прилично смотрится. Обе команды провели ярко первый тур, поэтому их встреча должна быть интересной. Также поездка «Спартака» к «Ростову» будет не менее важной, тем более что на юге всегда непросто набирать очки. В стане ростовчан всё обыграли как второй шанс «сбитого летчика», намекая на слова Федуна о Карпине. Интересно понаблюдать за противостоянием «Динамо» и «Рубина», обе команды прилично укрепились за межсезонье, поэтому должны показать футбол высокого уровня.

— Многие отмечают, что ключевой игрой станет приезд «Спартака» в гости к «Ростову», который тренирует Карпин. Согласны?

— Я бы хотел воздержаться от каких-то громких вывесок, у нас пока только все вкатываются в сезон. После пяти туров будет понятно, кто середняк, а кто претендует на медали.

Валерий Карпин Сергей Булкин/News.ru

— Не могу не спросить вас про переход Мирзова из стана «жёлто-синих» в столичный клуб. Как к нему относитесь? Соответствует ли уровень хавбека амбициям команды Олега Кононова?

— Только время покажет, соответствует или нет. Непонятно, почему сейчас все набросились на парня, он ведь добротный футболист. Да, в «Спартаке» сейчас много ребят с Кавказа, но за результат ведь отвечает тренер, значит, он считает, что они сильнее других на данный момент. Надо отходить от национальных каких-то разделений, есть хороший или плохой исполнитель. Тем более что Кононов настаивал на трансфере, значит, знал, зачем он ему нужен и куда поставить.

— Насколько важно ЦСКА и «Локомотиву» добиться в этом туре побед? «Армейцы» проиграли в первой игре сезона, «Локо» — упустил победу.

— Неважно с кем и как упустили, очки нужны всем — нельзя отпускать конкурентов далеко. У нас ведь за успех с любой командой дают равное количество баллов — по три. Сейчас нельзя давать другим гандикапы, чтобы потом их героически не отыгрывать.

— «Зенит» приедет к «Сочи», который называют фарм-клубом питерцев. Некоторые болельщики считают, что дебютант РПЛ может легко отдать очки чемпиону страны...

— Не очень люблю такие встречи, хочется, чтобы там на поле была реальная борьба, а не что-то другое, о чём многие говорят. Пожелаю Точилину удачи, ведь он вывел клуб из ФНЛ. Плюс там много говорят о том, что могут поменять специалиста, называют фамилию Бердыева. Дыма без огня не бывает, поэтому есть какое-то психологическое давление на Точилина. Надо поддержать тренера.

Александр Точилин rfs/vk.com

— Сочинцы солидно усилились за последнюю неделю-полторы. Можно ли их теперь вычёркивать из разряда аутсайдеров?

— На бумаге думаю, что да. По именам коллектив солидный, тем более что сейчас вроде как Нобоа должен там оказаться. Каждый амбициозный футболист хочет доказать, что его зря списали со счетов в более амбициозном клубе, проявить себя. Подопечные Точилина мальчиками для битья точно не будут.

— Когда «Краснодар» сможет найти игру и ввинтить в схему новичков? Стоит ли ждать какой-то сыгранности в матче с «Уфой»?

— «Краснодар» подкосила травма Газинского, поэтому пока команда пытается найти себя, ребята притираются друг к другу. Плюс волна вокруг Мурада Мусаева скажется, ведь специалист создает определённую атмосферу около скамейки запасных. А все эти «наезды» со стороны представителей УЕФА... У «быков» какие-то новички только сейчас подъехали, у футболистов разная степень готовности. Многие команды стараются к первому или второму сбору подписать всех, чтобы к старту чемпионата коллектив был сбалансирован, приведён к одному знаменателю.

— Сколько вообще может туров потребоваться, чтобы собрать команду воедино? Игорь Шалимов, экс-тренер «быков», говорил, что на это надо около 10–12 туров.

— Думаю, что к 5–6 туру всё должно стать нормально. Просто дальше будет уже опасно терять очки из-за несыгранности и прочего — чревато проблемами на финише.